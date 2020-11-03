«Рейнджерс» в арбитраже предложили Строуму $ 3,6 млн, игрок просит $ 5,7 млн
Североамериканский инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил подробности арбитражного разбирательства по новому контракту между нападающим Райаном Строумом и клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Как сообщается, 27-летний форвард запросил зарплату в размере $ 5,7 млн за сезон, американский клуб предлагает — $ 3,6 млн.
Напомним, «синерубашечники» квалифицировали Строума в самый последний момент перед закрытием окна, в котором можно было делать контрактные предложения своим ограниченно свободным агентам.
В минувшем сезоне Райан Строум стал третьим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Канадский хоккеист забросил 18 шайб и отдал 41 результативную передачу в 70 матчах регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» не смогли обменять третьего бомбардира команды в прошлом сезоне Райана Строума
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