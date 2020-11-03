Энтони Манта продлил контракт с «Детройтом» на четыре года и $ 22,8 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с нападающим Энтони Манта. Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на четыре года.
По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, годовая зарплата игрока составит $ 5,7 млн.
В минувшем сезоне Манта провёл 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ Манта провёл 260 матчей, забросил 84 шайбы и отдал 89 результативных передач при показателе полезности «-12» и 171 минуте штрафа. Он был выбран американским клубом в первом раунде под общим 20-м номером на драфте-2013.
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