Форвард «Йокерита» О’Нилл: надеюсь, матч с «Сочи» не добавит новых выбитых зубов

Нападающий «Йокерита» Брайан О’Нилл прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:4 ОТ).
«Это был очень увлекательный матч. Когда играешь в три звена, то нужно исключать удаления. К сожалению, мы не были так хороши в этом компоненте. После нашей первой шайбы скамейка зажила, и мы довели дело до победы. Надеюсь, этот матч не добавит новых выбитых зубов. Арбитрам иногда тяжело видеть такие моменты, когда момент происходит в «слепой зоне».
Конечно, игры нам дались тяжело. Если бы у нас была возможность кататься во время карантина, то было бы полегче. Форма немного ушла, но горд тем, что команда проявила характер и смогла добиться успеха. В овертайме очень многое сделал Петер Регин, который увел защитника, дал мне пространство, я просто довёл шайбу до ворот. Приятно быть капитаном такой команды, где столько лидеров внутри коллектива, мой счёт 1-1, поэтому не всё так плохо», — приводит слова О’Нилла пресс-служба лиги.
- 3 ноября 2020
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