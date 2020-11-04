Бишоп и Сегин перенесли операции. Срок восстановления обоих игроков – пять месяцев

«Даллас Старз» выпустил заявление по поводу травм голкипера команды Бена Бишопа и нападающего Тайлера Сегина. Оба игрока недавно перенесли операции. Срок восстановления для каждого из них будет составлять пять месяцев.

Сообщается, что американский голкипер 21 октября перенёс операцию на правом колене для восстановления разорванного мениска. В плей-офф, завершившемся для команды поражением в финале, Бишоп появился на льду только в трёх матчах. Канадский форвард был прооперирован 2 ноября. Сегину сделали артроскопию правого бедра. В 26 встречах Кубка Стэнли в его активе 13 (2+11) очков.

Таким образом, Бишоп может вернуться в строй в конце марта, а Сегин – в начале апреля. НХЛ планирует начать сезон-2020/2021 1 января.