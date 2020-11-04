TSN: 35-летний Кори Перри может продолжить карьеру в «Оттаве»
Нападающий Кори Перри, который находится в статусе свободного агента, пока не подписал контракт с новым клубом. Одним из главных претендентов на 35-летнего канадца является «Оттава Сенаторз», сообщает TSN.
Статистика Кори Перри за карьеру в НХЛ.
На протяжении практически всей карьеры в НХЛ Перри выступал в составе «Анахайм Дакс», с которым в 2007 году завоевал Кубок Стэнли. В прошлом году канадский форвард играл за «Даллас Старз», вместе с которым дошёл до финала Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса в финале плей-офф в шестиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
35-летний Перри набрал 21 (5+16) очко в 57 матчах регулярного сезона-2019/2020. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов в 27 матчах.
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Из этих парней можно было бы собрать неплохую команду, но пока их никто не берёт.
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