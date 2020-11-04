Шайфли — о восстановлении после травмы: как только вышел на площадку, всё стало получаться

Форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли сообщил, что полностью восстановился после травмы, полученной в первом матче квалификации Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз».

«Я готов на сто процентов. Тут нет никаких вопросов. Я катаюсь каждый день. Наверное, больше меня сейчас никто не катается. Мне нравится быть на льду. Для меня это самое главное. Я стараюсь провести там как можно больше времени.



Я не из тех, кто любит отдыхать в межсезонье. Я три недели отдыхал до того, как вернулся домой. Восстанавливался, лечился, в итоге всё пришло в норму. Думаю, что это случилось за шесть дней до возвращения домой. Так что получился месяц.



Решил попробовать, могу ли я кататься и убедился, что всё в порядке. Не знал, что почувствую, когда выйду на лёд. Но как только вышел на площадку, всё стало получаться. Я себе говорю: «Слушай, Марк, у тебя всё получается! Ты в полном порядке!» Меня уже было не остановить», – цитирует Шайфли пресс-служба НХЛ.