Толчинский — о неудаче в НХЛ: мне не за что было давать больше шансов

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский ответил на вопрос, почему за три года в системе «Каролины Харрикейнз» провёл в НХЛ только четыре матча.
«Мне не за что было давать больше шансов. Я играл очень нестабильно. В НХЛ никто не будет тебе просто так давать шанс и ждать, пока ты адаптируешься или заиграешь. Во второй команде есть ещё 20 игроков помимо тебя, которые тоже хотят попасть в НХЛ. Ты должен завоевать это место, должен выделяться в каждой игре и быть на голову лучше других.
У меня были периоды, когда я реально играл здорово, тогда сразу и поднимали, но такие отрезки были нечасто. В основном два-три матча действовал отлично, а потом пять – слабо. Поэтому оправдываться, что мне просто не дали шанс, что вот подняли бы меня на 20 матчей, дали первое большинство и топовых партнёров, тогда бы я, конечно, заиграл, не буду. Это бред», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.
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