Защитник Ярош подписал новый контракт с «Оттавой», избежав слушаний в арбитраже
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» подписал новый контракт с защитником Кристианом Ярошем, сообщает пресс-служба канадцев.
Стороны согласовали условия и избежали арбитражного слушания, которое было запланировано на 7 ноября. Контракт 24-летнего хоккеиста рассчитан на один год и носит двусторонний характер. В НХЛ Ярош будет зарабатывать $ 750 тыс., в АХЛ — $ 250 тыс.
В минувшем сезоне Ярош провёл за «сенаторов» 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. В АХЛ на его счету 15 (2+13) очков в 34 матчах.
Ранее стало известно, что нападающий Кори Перри, который находится в статусе свободного агента, пока не подписал контракт с новым клубом. Одним из главных претендентов на 35-летнего канадца является «Оттава».
TSN: 35-летний Кори Перри может продолжить карьеру в «Оттаве»
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