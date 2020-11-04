Глава Федерации хоккея Финляндии: не верю, что чемпионат мира можно проводить в Минске

Президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела заявил, что чемпионат мира 2021 года по хоккею будет сложно провести в Минске.

«Мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией в стране. Пока она очень тревожная. Впрочем, до турнира ещё много времени. Конечно, мы надеемся, что всё успокоится, а развитие демократии победит. Но ситуация ухудшается, и сейчас я не верю в возможность проведения матчей в Беларуси.

Также не стоит забывать и про развитие пандемии. Да, дискуссии идут, особенно среди северных стран, но сейчас важно услышать мнение международной федерации на этот счёт», — приводит слова Нуммелы Yle.fi.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила спортсменов, создавших рабочую группу по переносу ЧМ-2021 из Беларуси.