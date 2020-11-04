Генменеджер «Далласа»: Худобин показал, что он вратарь номер один

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал новость о травме голкипера команды Бена Бишопа. Американский вратарь перенёс операцию и не будет готов к старту нового сезона НХЛ.

«В плане голкиперов у нас всё очень хорошо. Худобин показал, что он вратарь номер один. Он привёл нас в финал Кубка Стэнли. Джейк Эттингер был с нами в «пузыре», что ускорило его прогресс, теперь у него есть возможность участвовать в матчах, это хорошо для него.

Мы очень довольны своими внутренними резервами. Кроме того на рынке ещё много качественных игроков без контракта, и есть команды, которым нужно расчищать платёжную ведомость. У нас есть разные варианты, касающиеся обменов и свободных агентов. Мы будем открыты», — отметил Нилл.