Генменеджер «Далласа»: Худобин показал, что он вратарь номер один
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал новость о травме голкипера команды Бена Бишопа. Американский вратарь перенёс операцию и не будет готов к старту нового сезона НХЛ.
«В плане голкиперов у нас всё очень хорошо. Худобин показал, что он вратарь номер один. Он привёл нас в финал Кубка Стэнли. Джейк Эттингер был с нами в «пузыре», что ускорило его прогресс, теперь у него есть возможность участвовать в матчах, это хорошо для него.
Мы очень довольны своими внутренними резервами. Кроме того на рынке ещё много качественных игроков без контракта, и есть команды, которым нужно расчищать платёжную ведомость. У нас есть разные варианты, касающиеся обменов и свободных агентов. Мы будем открыты», — отметил Нилл.
Бишоп и Сегин перенесли операции. Срок восстановления обоих игроков – пять месяцев
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