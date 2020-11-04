Жамнов: сделали Никишину генетические тесты. На этой неделе должны быть результаты

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с защитником Александром Никишиным.

«Три года назад возникла проблема. Сейчас мы отправляли его в Германию, где ему сделали генетические тесты. На этой неделе у нас должны быть результаты. Надеюсь, там будет всё нормально. После этого мы уже будем с ФХР заниматься дальнейшими вопросами, чтобы ИИХФ разрешила ему играть.

Если всё с тестами будет нормально, то не вижу никаких препятствий. Мы в контакте с Игорем Ларионовым и Романом Ротенбергом. По всем медицинским показаниями он допущен до КХЛ и может играть. Просто ИИХФ другая организация, нужно следовать их правилам», – цитирует Жамнова Sport24.

Недавно стало известно, что ИИХФ не разрешает 19-летнему хоккеисту выступать за молодежную сборную. Ранее сообщалось, что у защитника есть сердечная аномалия, которая беспокоит российских врачей.