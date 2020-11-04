Кодола: с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть
Форвард «Северстали» Владислав Кодола рассказал о своей мечте однажды сыграть в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз».
«У каждого игрока есть мечта уехать в НХЛ или сыграть там хотя бы один матч. Я с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть.
Контракт с «Северсталью»? Рассматриваю любые варианты. Опять же, загадывать не буду. Дождёмся окончания сезона — там видно будет.
Мне удобнее всего играть в центре. Я пробовал играть на краях, но сейчас могу сказать, что мне больше всего нравится играть в центре», — цитирует Кодолу клубная пресс-служба.
24-летний Кодола в нынешнем сезоне КХЛ принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.
- 4 ноября 2020
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:11
-
13:36
-
13:23
-
13:10
-
12:54
-
12:41
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:31
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:55
-
09:29
-
08:55
-
08:31
-
08:09
- 3 ноября 2020
-
23:44
-
23:40
-
23:22
-
23:01
-
22:52
-
22:29
-
21:52
-
21:27
-
21:03
-
20:39
-
19:57
-
19:33
Партнерский контент