Кодола: с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть

Форвард «Северстали» Владислав Кодола рассказал о своей мечте однажды сыграть в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз».



«У каждого игрока есть мечта уехать в НХЛ или сыграть там хотя бы один матч. Я с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть.



Контракт с «Северсталью»? Рассматриваю любые варианты. Опять же, загадывать не буду. Дождёмся окончания сезона — там видно будет.



Мне удобнее всего играть в центре. Я пробовал играть на краях, но сейчас могу сказать, что мне больше всего нравится играть в центре», — цитирует Кодолу клубная пресс-служба.



24-летний Кодола в нынешнем сезоне КХЛ принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.