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Кодола: с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть

Кодола: с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Северстали» Владислав Кодола рассказал о своей мечте однажды сыграть в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз».

«У каждого игрока есть мечта уехать в НХЛ или сыграть там хотя бы один матч. Я с детства болею за «Питтсбург». Поэтому мечтаю там сыграть.

Контракт с «Северсталью»? Рассматриваю любые варианты. Опять же, загадывать не буду. Дождёмся окончания сезона — там видно будет.

Мне удобнее всего играть в центре. Я пробовал играть на краях, но сейчас могу сказать, что мне больше всего нравится играть в центре», — цитирует Кодолу клубная пресс-служба.

24-летний Кодола в нынешнем сезоне КХЛ принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.

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