Экс-форвард «Магнитки» и «Салавата Юлаева» Томаш Ролинек завершил карьеру

Известный чешский нападающий Томаш Ролинек принял решение о завершении игровой карьеры, информирует iSport.cz.

В минувшем сезоне 40-летний нападающий выступал за «Динамо-Пардубице», в составе которого провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Чехии и набрал 3 (1+2) очка. Также на его счету 10 матчей за «Врхлаби» во втором чешском дивизионе, где он забросил семь шайб и сделал семь результативных передач.

Главным достижением в карьере хоккеиста является победа на чемпионате мира 2010 года, где он был капитаном сборной Чехии. Также в составе национальной команды Ролинек стал серебряным призёром ЧМ-2006 и бронзовым призёром ЧМ-2011.

За карьеру в КХЛ Томаш защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Чешский форвард провёл в лиге 285 матчей, забросив 88 шайб и сделав 73 результативные передачи.