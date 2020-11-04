Злодеев: пока ждали результатов тестов, никому нельзя было выходить из своих номеров

Нападающий системы московского «Динамо» Дмитрий Злодеев поделился ожиданиями от дебюта за сборную России на этапе Евротура.

«У меня пока нет опыта выступления в КХЛ, но я уже играл на взрослом уровне. Понятно, что в сборной ещё выше требования, чем в ВХЛ, так что в первых сменах надо будет вкатиться, привыкнуть, потом будет полегче. Волнения пока нет: думаю, оно появится прямо перед игрой. Сборы перед турниром получились очень короткими: мы много времени потратили на тесты COVID-19 и ожидание их результатов, только потом приступили к занятиям. Получается, что перед турниром сборная провела одну тренировку дома, а потом один раз потренировалась в Хельсинки. В сборной собраны лучшие хоккеисты, так что это не должно стать проблемой. Тем более мы все так или иначе знакомы: со многими ребятами я и раньше играл в сборной.

Прямо в аэропорту мы прошли тест: пока ждали результатов, никому нельзя было выходить из своих номеров. Сейчас результаты появились, поэтому можно в свободное время ходить по отелю, но только по своему этажу. При этом в коридоре нужно быть в маске и перчатках. И, конечно, надо следить за зонами: если ты случайно вышел из «чистой» зоны, обратно тебя уже не пустят. В целом расписание в «пузыре» мало чем отличается от обычного. Особенно на быстротечных турнирах редко удаётся выходить из отеля: практически всё свободное время уходит на отдых и подготовку к матчам», — цитирует Злодеева пресс-служба МХЛ.