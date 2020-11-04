Манта — о новом контракте с «Детройтом»: Айзерман видит меня частью будущего команды

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Все знают, что мы находимся в фазе перестройки. Стив Айзерман подписал со мной контракт на четыре года, это говорит мне, что он видит меня частью будущего команды. Одним из парней, кто будет помогать ей побеждать. Это создаёт определённое давление.



Процесс переговоров был долгим, но мой агент (Пэт Бриссон. – Прим. «Чемпионата») говорил мне, что всё идёт правильно. От меня требовалось только довериться ему.



Когда мы подали в арбитраж, это тоже было его инициативой. Он сказал, что всё идёт в правильном направлении. Он сказал: «Мне нужно, чтобы ты поверил мне и Стиву. Он человек слова, так что мы сделаем это», – приводит слова Манты пресс-служба НХЛ.

Энтони Манта продлил контракт с «Детройтом» на четыре года и $ 22,8 млн