Берёзкин: было бы здорово забить в национальной команде раньше, чем в КХЛ

Нападающий системы ярославского «Локомотива» Максим Берёзкин поделился ожиданиями от дебюта за сборную России на этапе Евротура.
«Я был вместе с «Локомотивом» на выезде: как только мы прилетели в Нижнекамск, партнёры начали меня поздравлять с вызовом в сборную. Я был в недоумении: ждал вызова в молодёжную сборную, а получил вызов в основную! Потом уже разобрался, что молодёжную команду отправили на Евротур.
Перед отъездом в Новогорск общался с Антоном Ландером. Он сказал, что не поедет в сборную Швеции, потому что Финляндия и Швеция сыграют игроками из своих лиг. Жаль, было бы интересно сыграть против Ландера или, например, Атте Охтамаа. Легионеры «Локомотива» тоже поздравили с вызовом, пожелали победы на турнире.
Для меня Кубок Карьяла – один из первых международных турниров: раньше я лишь пару раз выступал в юниорской сборной. Так что для меня это будет новый опыт. Сейчас моя цель – попасть на МЧМ, для этого нужно проявлять себя с самого первого сбора, с первого турнира. В команду приглашены талантливые ребята с опытом выступления в КХЛ и ВХЛ, так что придётся много работать, чтобы выиграть конкуренцию и получить место в составе.
На Кубке Карьяла сборной России предстоит сыграть с более возрастными командами? В сборной собралась талантливая, работоспособная молодёжь, поэтому уверен, что мы сможем дать бой всем взрослым командам. Думаю, с нами легко не будет никому. Парни настраиваются серьёзно, так что мы дадим бой. Мы настроены выиграть этот турнир. Сам я уже несколько месяцев тренируюсь с «Локомотивом», играю в КХЛ, поэтому готов проявить себя на уровне взрослого международного турнира.
В КХЛ уже набрал первые очки, но ещё не забивал? Пока набрал только 2 очка – не очень много, хочется уже забить, очень жду эту шайбу! В ходе регулярки были моменты, в которых мог отличиться: например, в матче с «Салаватом Юлаевым» у меня был отличный момент, но я не смог реализовать выход два в один – не получился бросок. Сейчас есть шанс отличиться за сборную: было бы здорово забить в национальной команде раньше, чем в КХЛ», — цитирует Берёзкина пресс-служба МХЛ.
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