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«Айлендерс» подписали двухлетний контракт с защитником Пулоком на $ 10 млн

«Айлендерс» подписали двухлетний контракт с защитником Пулоком на $ 10 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с 26-летним защитником Райаном Пулоком, сообщается на официальном сайте «островитян».

Отмечается, что стороны подписали двухлетнее соглашение на $ 5 млн в год. Общая сумма сделки составит $ 10 млн.

Напомним, что ранее Пулок обращался в арбитраж.

Канадский защитник был задрафтован «Айлендерс» в 2013 году в первом раунде под общим 15-м номером. Всю карьеру в НХЛ Пулок выступает за «островитян».

В минувшем сезоне канадец принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, забросив 10 шайб и отдав 25 результативных передач при показателе полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник отыграл 22 матча, забросив два шайбы и отдав восемь результативных передач при коэффициенте полезности «-1» и 6 минутах штрафа.

Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
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