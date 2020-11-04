Нападающий «Оттавы» Йонатан Давидссон начнёт сезон в шведском «Вестервике»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Йонатан Давидссон отправлен в ХК «Вестервик», выступающий в шведской хоккейной лиге, сообщается на официальной странице канадской команды в «Твиттере».



Отмечается, что 23-летний шведский форвард будет играть за «Вестервик» до начала тренировочного лагеря Национальной хоккейной лиги. Затем нападающий вернётся в состав «Сенаторз».



В минувшем сезоне Давидссон выступал не только за «Оттаву», но и за фарм-клуб «сенаторов» — «Бельвиль Сенаторз», играющий в АХЛ. В регулярном сезоне НХЛ шведский нападающий принял участие в шести встречах регулярного чемпионата, отдав одну результативную шайбу и не забросив ни одной шайбы при показателе полезности «0». В АХЛ форвард сыграл 18 матчей, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи.

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