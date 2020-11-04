«Коламбус» не смог продвинуться в переговорах о новом соглашении с Пьер-Люком Дюбуа
«Коламбус Блю Джекетс» не продвинулся в переговорах о новом соглашении с 22-летним нападающим Пьер-Люком Дюбуа, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн.
Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. Тем не менее канадец может принимать оффершиты.
В минувшем сезоне Дюбуа принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 31 результативную передачу при показателе полезности «-2» и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский нападающий отыграл 10 матчей, забросив 4 шайбы и отдав 6 результативных передач при коэффициенте полезности «+3» и 4 минутах штрафа.
Дюбуа был задрафтован «Блю Джекетс» в 2016 году в первом раунде под общим третьим номером.
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