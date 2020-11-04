У «Айлендерс» осталось $ 3,9 млн в платёжной ведомости. Контракт с Барзалом не подписан

«Нью-Йорк Айлендерс», подписав новый контракт с защитником Райаном Пулоком с зарплатой $ 5 млн в год, оставил свободных только $ 3,9 млн в платёжной ведомости, сообщает журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».



При этом у клуба не подписан договор с 23-летним нападающим Мэтью Барзалом – лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне НХЛ.



Тем не менее через два дня откроется второе окно для выкупа контрактов. Выкупить можно только тех игроков, у кого зарплата превышает 4 млн долларов в год.



Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ Мэтью Барзал в 68 встречах регулярного чемпионата лиги забросил 19 шайб и отдал 41 результативную передачу при показателе полезности «+5» и 44 минутах штрафного времени.

«Айлендерс» подписали двухлетний контракт с защитником Пулоком на $ 10 млн