У «Айлендерс» осталось $ 3,9 млн в платёжной ведомости. Контракт с Барзалом не подписан
«Нью-Йорк Айлендерс», подписав новый контракт с защитником Райаном Пулоком с зарплатой $ 5 млн в год, оставил свободных только $ 3,9 млн в платёжной ведомости, сообщает журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».
При этом у клуба не подписан договор с 23-летним нападающим Мэтью Барзалом – лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне НХЛ.
Тем не менее через два дня откроется второе окно для выкупа контрактов. Выкупить можно только тех игроков, у кого зарплата превышает 4 млн долларов в год.
Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ Мэтью Барзал в 68 встречах регулярного чемпионата лиги забросил 19 шайб и отдал 41 результативную передачу при показателе полезности «+5» и 44 минутах штрафного времени.
«Айлендерс» подписали двухлетний контракт с защитником Пулоком на $ 10 млн
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