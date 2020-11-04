Генменеджер «Оттавы» прокомментировал подписание нового контракта с защитником Ярошем
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание нового контракта с защитником Кристианом Ярошем.
«Несмотря на то что в прошлом сезоне страдал от травмы, Кристиан оказался надёжным защитником. Крупный, мускулистый и хорошо катается. Значительный профессиональный опыт позволит ему бороться за место в составе команды, когда начнется сбор», — приводит слова генерального менеджера пресс-служба «Сенаторз».
Напомним, стороны согласовали условия и избежали арбитражного слушания, которое было запланировано на 7 ноября. Контракт 24-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на один год и носит двусторонний характер. В НХЛ Кристиан будет зарабатывать $ 750 тыс., в АХЛ — $ 250 тыс.
Защитник Ярош подписал новый контракт с «Оттавой», избежав слушаний в арбитраже
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