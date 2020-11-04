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Овечкин: прививаем сына к динамовским корням. Мы динамовцы, и он тоже динамовец

Овечкин: прививаем сына к динамовским корням. Мы динамовцы, и он тоже динамовец
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о знакомстве с главным тренером команды Питером Лавиолеттом, а также поделился эмоциями от похода с сыном на матч московского «Динамо» с ЦСКА.

«Общались с Лавиолеттом несколько раз. Очень позитивный человек. Видно, что горит желанием работать на благо команды и общего результата. Но сейчас трудно что-то говорить. Был знаком с Питером только по «Матчу звёзд». Когда приеду в Вашингтон, будем знакомиться ближе.

Приходил на тренировку «Динамо». Встреча мне очень понравилась. Напряженный хоккей. Вроде бы динамовцы ведут- 4:1, уже всё понятно. Но тут «армейцы» забивают два гола. Болельщики наверняка были в восторге. По крайней мере, сужу по старшему сыну. Он ведь впервые в России пришёл на хоккей. Ему подарили маленький хоккейный свитер. Серёжа смотрел матч с трибуны вместе с папой, а после встречи задорно пел кричалку «Динамо». Вообще, мы дома сразу же начали прививать сына к динамовским корням, чтобы понимал, откуда он родом. Мы динамовцы, и он тоже динамовец», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин: действительно хочу закончить карьеру в московском «Динамо». Это не вопрос денег
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