Овечкин: прививаем сына к динамовским корням. Мы динамовцы, и он тоже динамовец

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о знакомстве с главным тренером команды Питером Лавиолеттом, а также поделился эмоциями от похода с сыном на матч московского «Динамо» с ЦСКА.
«Общались с Лавиолеттом несколько раз. Очень позитивный человек. Видно, что горит желанием работать на благо команды и общего результата. Но сейчас трудно что-то говорить. Был знаком с Питером только по «Матчу звёзд». Когда приеду в Вашингтон, будем знакомиться ближе.
Приходил на тренировку «Динамо». Встреча мне очень понравилась. Напряженный хоккей. Вроде бы динамовцы ведут- 4:1, уже всё понятно. Но тут «армейцы» забивают два гола. Болельщики наверняка были в восторге. По крайней мере, сужу по старшему сыну. Он ведь впервые в России пришёл на хоккей. Ему подарили маленький хоккейный свитер. Серёжа смотрел матч с трибуны вместе с папой, а после встречи задорно пел кричалку «Динамо». Вообще, мы дома сразу же начали прививать сына к динамовским корням, чтобы понимал, откуда он родом. Мы динамовцы, и он тоже динамовец», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03
-
20:54
-
20:12
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
16:55
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:11
-
13:36
-
13:23
-
13:10
-
12:54
-
12:41
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:31
-
11:00
-
10:40
-
10:15