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Патрик Альвин, работающий в «Питтсбурге» 14 лет, стал помощником генменеджера команды

Патрик Альвин, работающий в «Питтсбурге» 14 лет, стал помощником генменеджера команды
Хоккей / НХЛ 0

Патрик Альвин стал помощником генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз». 46-летний специалист будет помогать Джиму Рутерфорду.

Альвин работает в «Пингвинз» с сезона-2006/2007. Сначала он был скаутом команды в Европе, а последние три года занимал должность директора по скаутингу.

«Патрик внёс большой вклад за 14 лет работы в «Питтсбурге». Он оказался ценным активом для нас. Мы были впечатлены его хоккейными знаниями и трудовой этикой. Надеюсь на продуктивное сотрудничество с ним», – приводит слова Рутерфорда официальный сайт «Пингвинз».

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял пятое место в Восточной конференции, в 69 встречах набрав 86 очков. «Пингвинз» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в четырёх матчах «Монреаль Канадиенс» (1-3).

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