Патрик Альвин, работающий в «Питтсбурге» 14 лет, стал помощником генменеджера команды
Патрик Альвин стал помощником генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз». 46-летний специалист будет помогать Джиму Рутерфорду.
Альвин работает в «Пингвинз» с сезона-2006/2007. Сначала он был скаутом команды в Европе, а последние три года занимал должность директора по скаутингу.
«Патрик внёс большой вклад за 14 лет работы в «Питтсбурге». Он оказался ценным активом для нас. Мы были впечатлены его хоккейными знаниями и трудовой этикой. Надеюсь на продуктивное сотрудничество с ним», – приводит слова Рутерфорда официальный сайт «Пингвинз».
В минувшем сезоне «Питтсбург» занял пятое место в Восточной конференции, в 69 встречах набрав 86 очков. «Пингвинз» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в четырёх матчах «Монреаль Канадиенс» (1-3).
Экс-защитник «Питтсбурга» Шульц заключил контракт с «Вашингтоном» на 2 года и $ 8 млн
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03
-
20:54
-
20:12
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
16:55
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:11
-
13:36
-
13:23
-
13:10
-
12:54
-
12:41
-
12:20
-
12:01
-
11:45
-
11:31
-
11:00
-
10:40
-
10:15
Партнерский контент