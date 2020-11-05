Вайсфельд: по уровню таланта Аскаров сопоставим с Василевским

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о голкипере СКА и сборной России Ярославе Аскарове.

«По уровню таланта Аскаров сопоставим с Василевским. На данный момент он намного сильнее всех своих сверстников, по крайней мере у нас. Теоретически может вырасти в одного из сильнейших вратарей мира», – приводят слова Вайсфельда «Известия».

На минувшем драфте Национальной хоккейной лиги Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Ярослав установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.