Овечкин — о сезоне НХЛ: возможно, старт будет после Нового года. Возможно, вообще не будет
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о дате старта нового сезона Национальной хоккейной лиги.
«Информации о начале нового сезона нет. Люди в окружении говорят то же, что и в прессе. Возможно, старт будет после Нового года, может быть, он будет укороченный. Возможно, его вообще не будет. Пока поддерживаю форму. Для нас будет лучше, если мы узнаем о старте сезона пораньше. Отдыхать надоело», – приводятся слова Овечкина на сайте «Матч ТВ».
Напомним, что ориентировочной датой старта нового сезона НХЛ остаётся 1 января 2021 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.
НХЛ не считает, что сезон-2020/2021 должен быть обязательно завершён до начала Олимпиады
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