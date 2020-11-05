Овечкин — о сезоне НХЛ: возможно, старт будет после Нового года. Возможно, вообще не будет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о дате старта нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Информации о начале нового сезона нет. Люди в окружении говорят то же, что и в прессе. Возможно, старт будет после Нового года, может быть, он будет укороченный. Возможно, его вообще не будет. Пока поддерживаю форму. Для нас будет лучше, если мы узнаем о старте сезона пораньше. Отдыхать надоело», – приводятся слова Овечкина на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что ориентировочной датой старта нового сезона НХЛ остаётся 1 января 2021 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.