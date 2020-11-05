«Айлендерс» предлагают Барзалу $ 7,5 млн в год по новому контракту

«Нью-Йорк Айлендерс» ведёт активные переговоры о новом контракте с нападающим Мэтью Барзалом, который находится в статусе ограниченно свободного агента. «Островитяне» предлагают 23-летнему канадцу контракт с зарплатой в $ 7,5 млн в год, сообщает Sportsnet.

Барзал был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2015 под общим 16-м номером. В прошедшем сезоне НХЛ Мэтью в 68 встречах регулярного чемпионата лиги забросил 19 шайб и отдал 41 результативную передачу при показателе полезности «+5» и 44 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 22 встречах.

В платёжной ведомости «Айлендерс» остаётся $ 3,9 млн под потолком зарплат. Тем не менее через два дня откроется второе окно для выкупа контрактов. Выкупить можно только тех игроков, у кого зарплата превышает $ 4 млн в год.