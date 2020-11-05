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Вайсфельд: если Чинахов будет и дальше прогрессировать, получим одного из лидеров сборной

Вайсфельд: если Чинахов будет и дальше прогрессировать, получим одного из лидеров сборной
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд лестно отозвался о форварде «Авангарда» и сборной России Егоре Чинахове.

«Чинахов очень большого прогресса достиг в этом году, потому что он играет в ведущих звеньях «Авангарда» — одного из лидеров Восточной конференции КХЛ. Он доказал свою состоятельность и не просто так его ставят и в большинстве, и в овертаймах. Забросил уже семь шайб, и это, безусловно, открытие сезона. Если он и дальше будет так же прогрессировать, мы получим одного из лидеров сборной», – приводят слова Вайсфельда «Известия».

В нынешнем сезоне 19-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 20 матчах регулярного чемпионата Егор забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-3".

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