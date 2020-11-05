«Амур» проведёт домашние матчи в ноябре при пустых трибунах

«Амур» на официальном сайте клуба заявил, что в ноябре будет проводить домашние матчи при пустых трибунах.
«С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции. В частности, вводятся ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и играх чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа.
Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса принято решение о проведении, до особого распоряжения, домашних матчей команд «Амур» и «СКА-Нефтяник» без болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы клуба КХЛ.
13 ноября «Амур» сыграет с минским «Динамо», 15 и 17 ноября – с «Авангардом», 19 ноября – с магнитогорским «Металлургом».
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