Яшкин: бабушке 70 лет, но она продолжает работать, не дают ей покоя

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал, как его бабушка в Омске продолжает помогать людям справляться с пандемией коронавируса.

«Бабушке 70 лет, но она продолжает работать, не дают ей покоя. Ведь ситуация в мире такая, что любой доктор и медработник — на вес золота. Я с ней постоянно на связи. Надеюсь, что удастся слетать к ней и повидаться.

Удалось ли встретиться с мамой и сестрой? Нет, и это очень тревожно. Потому что Чехию опять полностью закрыли, там число заболевших коронавирусом осенью начало увеличиваться. Мама и сестра вынуждены сидеть дома и соблюдать карантин. Так получилось, что мы с папой здесь, в России, а они там.

Как сам перенёс коронавирус? Ничего особенно страшного не было. Болезненные ощущения были всего несколько дней. Ну, обоняние на недельку пропало. Потом просто пришлось дома на карантине сидеть. Слава богу, мне с нашей базы привезли велотренажёр. Можно было себя понемногу готовить. Ведь уже чемпионат был на носу. Мы старались, как могли, и на льду, и в зале, чтобы поскорее восстановиться», — цитирует Яшкина пресс-служба московского «Динамо».