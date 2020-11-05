Линдблом: со мной говорили так, будто я нахожусь в команде, хотя меня там не было

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом рассказал, как товарищи по команде его поддерживали, когда ему был поставлен диагноз «саркома Юинга».

«Партнёры по команде делали всё. Со мной говорили так, будто я до сих пор нахожусь в команде, хотя меня там не было. Был сложный период, я чувствовал себя очень плохо, думал о жизни, а они мне звонили, присылали сообщения, что придавало мне сил. Это очень помогло», — цитирует Линдблома пресс-служба НХЛ.

Диагноз 24-летнему игроку был поставлен в декабре 2019 года. В июле сообщалось, что Линдблум победил болезнь. Саркома Юинга — злокачественное образование в костной ткани, поражающее нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.