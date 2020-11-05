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Линдблом: со мной говорили так, будто я нахожусь в команде, хотя меня там не было

Линдблом: со мной говорили так, будто я нахожусь в команде, хотя меня там не было
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом рассказал, как товарищи по команде его поддерживали, когда ему был поставлен диагноз «саркома Юинга».

«Партнёры по команде делали всё. Со мной говорили так, будто я до сих пор нахожусь в команде, хотя меня там не было. Был сложный период, я чувствовал себя очень плохо, думал о жизни, а они мне звонили, присылали сообщения, что придавало мне сил. Это очень помогло», — цитирует Линдблома пресс-служба НХЛ.

Диагноз 24-летнему игроку был поставлен в декабре 2019 года. В июле сообщалось, что Линдблум победил болезнь. Саркома Юинга — злокачественное образование в костной ткани, поражающее нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

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