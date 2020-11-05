Ветеран «Трактора» Геннадий Казаков скончался на 81-м году жизни, информирует пресс-служба челябинского клуба.
«Геннадий Казаков — воспитанник СК ЧТЗ. Ещё в молодёжке Виктор Столяров собрал легендарное звено нападения «Трактора», так называемую тройку чёрных: Бурачков — Кунгурцев — Казаков. В 1958-м молодёжка челябинцев участвовала в финале чемпионата СССР, причём вместе играли ребята и 1938-го, и 1942-го годов рождения. Тогда «Трактор» занял второе место. Серебро молодёжного чемпионата СССР стало первой наградой в жизни Геннадия Казакова.
Уже на третий сезон Казаков в составе «Трактора» вошёл в число самых результативных хоккеистов чемпионата СССР. За «чёрно-белых» нападающий провёл 170 матчей и набрал 65 (59+6) очков. Челябинские болельщики ценили его за страсть, за его бойцовские качества, которые он проявлял на льду», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».
- 5 ноября 2020
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
10:03
-
09:59
-
09:35
-
09:11
-
08:46
-
08:30
-
08:14
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03
-
20:54
-
20:12
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
16:55
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:35