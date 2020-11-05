Ветеран «Трактора» Геннадий Казаков скончался на 81-м году жизни, информирует пресс-служба челябинского клуба.

«Геннадий Казаков — воспитанник СК ЧТЗ. Ещё в молодёжке Виктор Столяров собрал легендарное звено нападения «Трактора», так называемую тройку чёрных: Бурачков — Кунгурцев — Казаков. В 1958-м молодёжка челябинцев участвовала в финале чемпионата СССР, причём вместе играли ребята и 1938-го, и 1942-го годов рождения. Тогда «Трактор» занял второе место. Серебро молодёжного чемпионата СССР стало первой наградой в жизни Геннадия Казакова.

Уже на третий сезон Казаков в составе «Трактора» вошёл в число самых результативных хоккеистов чемпионата СССР. За «чёрно-белых» нападающий провёл 170 матчей и набрал 65 (59+6) очков. Челябинские болельщики ценили его за страсть, за его бойцовские качества, которые он проявлял на льду», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».