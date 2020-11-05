Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?

Сегодня, 5 ноября, сборная России проведёт стартовый матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На тренировку перед стартом турнира команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;

Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;

Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;

Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;

Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;

Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?»

Пройти опрос также можно на Quiz.