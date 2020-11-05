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Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?

Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 5 ноября, сборная России проведёт стартовый матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На тренировку перед стартом турнира команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;
Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;
Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;
Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?»

Пройти опрос также можно на Quiz.

В составе сборной России на первый этап Евротура произошли две замены
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