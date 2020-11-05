Сегодня, 5 ноября, сборная России проведёт стартовый матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На тренировку перед стартом турнира команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;
Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;
Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;
Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?»
Пройти опрос также можно на Quiz.
- 5 ноября 2020
-
13:26
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
10:03
-
09:59
-
09:35
-
09:11
-
08:46
-
08:30
-
08:14
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03
-
20:54
-
20:12
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
16:55
-
16:30
-
15:55