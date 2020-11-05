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Пашков: важно, чтобы эксперимент с отправкой молодёжи не ударил по престижу нашего хоккея

Пашков: важно, чтобы эксперимент с отправкой молодёжи не ударил по престижу нашего хоккея
Хоккей / Евротур 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от выступления сборной России на первом этапе Евротура.

«Посмотрим, как пройдёт эксперимент с отправкой молодёжи на Кубок Карьяла. Главное, чтобы это пошло на пользу самой команде Игоря Ларионова и не ударило по престижу нашего хоккея. Сегодня сборная России сыграет с финнами, у которых нет ни одного игрока из КХЛ.

Считаю, что наша команда может обыграть и Финляндию, и любого другого соперника, но добиться первого места будет сложно. Однако локальные успехи, повторюсь, возможны. Конечно, дополнительная нагрузка выпадет на вратарей, да и полевым игрокам легко не будет. Аскаров, Подколзин, другие ребята – разговоров про них ходит много, их хвалят. Теперь нужно всё это подтверждать на деле. Так что после турнира посмотрим и сделаем выводы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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