Пашков: важно, чтобы эксперимент с отправкой молодёжи не ударил по престижу нашего хоккея

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от выступления сборной России на первом этапе Евротура.

«Посмотрим, как пройдёт эксперимент с отправкой молодёжи на Кубок Карьяла. Главное, чтобы это пошло на пользу самой команде Игоря Ларионова и не ударило по престижу нашего хоккея. Сегодня сборная России сыграет с финнами, у которых нет ни одного игрока из КХЛ.



Считаю, что наша команда может обыграть и Финляндию, и любого другого соперника, но добиться первого места будет сложно. Однако локальные успехи, повторюсь, возможны. Конечно, дополнительная нагрузка выпадет на вратарей, да и полевым игрокам легко не будет. Аскаров, Подколзин, другие ребята – разговоров про них ходит много, их хвалят. Теперь нужно всё это подтверждать на деле. Так что после турнира посмотрим и сделаем выводы», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.