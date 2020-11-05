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Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 19:30

Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 19:30
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 5 ноября, в Финляндии стартует первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 мск.

На тренировку перед стартом турнира команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;
Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;
Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;
Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.

В воротах российской команды сыграет голкипер СКА Ярослав Аскаров, для которого этот матч станет дебютным за сборную России.

Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?
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