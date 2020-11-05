Стал известен состав сборной Финляндии на матч Кубка Карьяла с Россией
Сегодня, 5 ноября, сборная России проведёт стартовый матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Финский журналист Сами Хоффрен опубликовал состав сборной Суоми на этот матч.
Сетянен (Раяниеми);
Парикка – Саариярви, Иннала – Койвистойнен – Саарела,
Лаапалайнен – Кемиляйнен, Саллинен – Тиивола – Туркулайнен,
Сеппяля – Ринделль, Бьёрквист – Бьорнинен – Оксанен,
Линтуниеми – Эронен, Пельтола – Сиикконен – Карвинен, Нурми.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?».
Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?
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