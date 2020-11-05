Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чинахов — о матче с Финляндией: будем стараться играть в свой хоккей

Чинахов — о матче с Финляндией: будем стараться играть в свой хоккей
Хоккей / Евротур 0

Нападающий омского «Авангарда» и сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

«Какие задачи Ларионов ставит на матч с финнами? Разбирали примерную тактику, как финны играют в меньшинстве, в большинстве. Будем стараться играть в свой хоккей. Играть агрессивно, больше играть с шайбой, не давать им возможности.

Какое настроение от пребывания в национальной сборной? Положительные эмоции. Всё-таки со всеми почти играли раньше в юниорской сборной. Рады всех видеть. Будем стараться выиграть», — приводит слова Чинахова официальный YouTube-канал ФХР.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск.

Стал известен состав сборной Финляндии на матч Кубка Карьяла с Россией
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020