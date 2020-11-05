Чинахов — о матче с Финляндией: будем стараться играть в свой хоккей
Нападающий омского «Авангарда» и сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.
«Какие задачи Ларионов ставит на матч с финнами? Разбирали примерную тактику, как финны играют в меньшинстве, в большинстве. Будем стараться играть в свой хоккей. Играть агрессивно, больше играть с шайбой, не давать им возможности.
Какое настроение от пребывания в национальной сборной? Положительные эмоции. Всё-таки со всеми почти играли раньше в юниорской сборной. Рады всех видеть. Будем стараться выиграть», — приводит слова Чинахова официальный YouTube-канал ФХР.
Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск.
Стал известен состав сборной Финляндии на матч Кубка Карьяла с Россией
- 5 ноября 2020
-
16:41
-
16:29
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:59
-
13:26
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
10:03
-
09:59
-
09:35
-
09:11
-
08:46
-
08:30
-
08:14
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03
-
20:54
-
20:12
-
19:49
Партнерский контент