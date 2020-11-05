Чинахов — о матче с Финляндией: будем стараться играть в свой хоккей

Нападающий омского «Авангарда» и сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

«Какие задачи Ларионов ставит на матч с финнами? Разбирали примерную тактику, как финны играют в меньшинстве, в большинстве. Будем стараться играть в свой хоккей. Играть агрессивно, больше играть с шайбой, не давать им возможности.

Какое настроение от пребывания в национальной сборной? Положительные эмоции. Всё-таки со всеми почти играли раньше в юниорской сборной. Рады всех видеть. Будем стараться выиграть», — приводит слова Чинахова официальный YouTube-канал ФХР.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск.