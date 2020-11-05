Андронов — о паузе на Евротур: это хорошее время, чтобы отдохнуть и перевести дух

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал о своих занятиях во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ и тренировках команды.
«Все выходные, которые нам дали, провёл дома с семьей. Выдалась возможность уделить им время и внимание. Тем более, в последний месяц было много игр и много поездок. Это хорошее время, чтобы перегруппироваться, отдохнуть, перевести дух и двигаться дальше.
Сейчас тренировки отличаются от тренировок между играми. Проводим насыщенные дни с хорошими нагрузками. Занимаемся утром и вечером.
Последние матчи – два дерби в Москве. После паузы тоже готовимся к дерби. Последнюю игру с «Динамо» неудачно провели, так что нужно сделать выводы, подумать. То, что первая игра после перерыва дерби со «Спартаком» — это хорошо. Сразу войдём в нужный ритм, вкатимся и будем в форме», — приводит слова Андронова пресс-служба лиги.
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