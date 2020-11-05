Источник: «Авангард» в ближайшее время подпишет голкипера Шимона Грубеца

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Шимон Грубец продолжит карьеру в «Авангарде». Об этом информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Стороны приступили к оформлению сделки. Чех станет шестым легионером в составе омского клуба.
В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провёл за «драконов» в регулярном чемпионате 10 матчей и одержал одну победу, пропуская в среднем за игру 3,31 шайбы и отражая 91,9% бросков.
В сезоне 2019/2020 Грубец принял участие в 32 матчах, в которых одержал 12 побед, 93,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.19 и два матча «на ноль».
«Авангард» в нынешнем сезоне сыграл 22 встречи в регулярном чемпионате КХЛ. На счету омичей 12 побед (одна — в овертайме), а также четыре проигрыша в основное время, три — в овертайме, три — по буллитам. Команда занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 30 очков.
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