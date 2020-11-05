«Рейнджерс» подписали двухлетний контракт с Райаном Строумом на $ 9 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с 27-летним нападающим Райаном Строумом, сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
По информации источника, стороны подписали двухлетнее соглашение на $ 4,5 млн в год. Общая сумма сделки составит $ 9 млн. Ранее Строум обращался в арбитраж.
Напомним, «синерубашечники» квалифицировали Строума в самый последний момент перед закрытием окна, в котором можно было делать контрактные предложения своим ограниченно свободным агентам.
В минувшем сезоне Райан Строум стал третьим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Канадский хоккеист забросил 18 шайб и отдал 41 результативную передачу в 70 матчах регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» в арбитраже предложили Строуму $ 3,6 млн, игрок просит $ 5,7 млн
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