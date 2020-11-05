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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 5 ноября, сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проведёт стартовый матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Аскаров (Ахтямов);
Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?».

Как завершится матч сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла?
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