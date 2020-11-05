Овечкин: обман — самое большое разочарование, которое может случиться относительно Путина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к президенту России и создании движения Putin Team.
«Я просто поддерживаю своего президента. Я его очень сильно уважаю, поэтому хотел, чтобы у нас была настоящая Putin Team. Это организация, привлекающая молодёжь по всем разным направлениям. Сейчас я живу в Америке и вижу, как положительно относятся к нашему президенту здесь.
Самое большое разочарование относительно Владимира Путина, которое может случиться, — это предательство, обман. Я простой человек, я общаюсь с простыми людьми. И каждый человек, с кем я общаюсь, все доверяют Владимиру Владимировичу. Поэтому это самое главное — доверие. А если ты потерял доверие, его уже обратно тяжело вернуть…» — сказал Овечкин в интервью телеканалу RTVI.
- 5 ноября 2020
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