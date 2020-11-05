Овечкин: не сомневаюсь, сын будет в спорте. Уже видно, что он любит клюшки и шайбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о спортивном воспитании старшего сына, Сергея.

«Не сомневаюсь, сын будет в спорте. Он очень координированный, сильный и запоминающий каждое движение ребёнок. Уже видно, что любит клюшки и шайбы. Хотел поставить Серёжу на коньки в Америке перед плей-офф, но пандемия всё испортила. Мы заказали коньки, щитки. Когда он увидел коньки, начал плакать, потому что пока не понимает, что это такое. А сейчас он и перчатки сам надевает, и шлем», — сказал Овечкин в интервью телеканалу RTVI.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых шайб. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.