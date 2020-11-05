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Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб

Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб
Хоккей / Евротур 0

Сборная России одержала победу в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

Одним из главных героев встречи стал форвард сборной России Егор Афанасьев, в его активе один гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Даниил Чайка (1+1), Илья Сафонов (1+1) и Василий Подколзин (0+2). У Финляндии шайбы забросили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

В следующем матче турнира, 7 ноября, Россия встретится со Швецией, а Финляндия — с командой Чехии.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
05 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Финляндия
1:0 Амиров – 01:42' (5x5)   2:0 Хуснутдинов (Чайка) – 11:21' (5x5)   3:0 Сафонов (Подколзин, Афанасьев) – 16:53' (5x5)   3:1 Эронен (Пельтола) – 22:33' (5x5)   4:1 Чайка (Афанасьев, Подколзин) – 35:47' (4x3)   5:1 Чинахов (Сафонов, Грошев) – 38:20' (5x5)   5:2 Саллинен (Кемиляйнен) – 40:46' (5x5)   6:2 Афанасьев (Мухамадуллин, Чистяков) – 52:01' (5x4)
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