Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб

Сборная России одержала победу в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

Одним из главных героев встречи стал форвард сборной России Егор Афанасьев, в его активе один гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Даниил Чайка (1+1), Илья Сафонов (1+1) и Василий Подколзин (0+2). У Финляндии шайбы забросили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

В следующем матче турнира, 7 ноября, Россия встретится со Швецией, а Финляндия — с командой Чехии.