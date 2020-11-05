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Владислав Гавриков продлил контракт с «Коламбусом» на три года и $ 8,4 млн

Владислав Гавриков продлил контракт с «Коламбусом» на три года и $ 8,4 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с защитником Владиславом Гавриковым.

Отмечается, что соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на три года. В среднем за сезон хоккеист будет получать $ 2,8 млн. Общая сумма сделки составит $ 8,4 млн.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 10 встречах. Гавриков находился в статусе ограниченно свободного агента. Он был выбран американским клубом в шестом раунде под общим 159-м номером на драфте-2015.

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