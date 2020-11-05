Ларионов: хотим и дальше показывать атакующий и доминирующий хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Порадовали многие аспекты, было много позитивных моментов. Мы здорово отыграли в обороне, показали характер. У нас есть люди, которые могут взять на себя роль лидеров. Сложно делать выводы по одной игре. Есть несколько часов порадоваться, переварить игру и будем готовиться дальше. Сделаем пару корректировок в составе, дадим возможность поиграть другим ребятам.

Хотим и дальше показывать наш атакующий и доминирующий хоккей. Несмотря на возраст ребят и небольшой опыт в играх со взрослыми командами, мы сумели найти нужные слова. Для меня было важно, чтобы они понимали, с кем и как они играют», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.