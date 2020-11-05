Ларионов: хотим и дальше показывать атакующий и доминирующий хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).
«Порадовали многие аспекты, было много позитивных моментов. Мы здорово отыграли в обороне, показали характер. У нас есть люди, которые могут взять на себя роль лидеров. Сложно делать выводы по одной игре. Есть несколько часов порадоваться, переварить игру и будем готовиться дальше. Сделаем пару корректировок в составе, дадим возможность поиграть другим ребятам.
Хотим и дальше показывать наш атакующий и доминирующий хоккей. Несмотря на возраст ребят и небольшой опыт в играх со взрослыми командами, мы сумели найти нужные слова. Для меня было важно, чтобы они понимали, с кем и как они играют», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 ноября 2020
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:27
-
21:57
-
21:45
-
20:56
-
20:16
-
20:00
-
19:43
-
19:20
-
18:45
-
18:35
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:41
-
16:29
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:59
-
13:26
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:05
-
10:50