Агент Гаврикова: было несколько вариантов, но Владислава всё устраивает в «Коламбусе»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника Владислава Гаврикова в НХЛ, прокомментировал подписание клиентом нового трёхлетнего соглашения с «Коламбус Блю Джекетс».
«Мы подписали трёхлетний контракт с «Коламбусом», а через три года Владислав станет неограниченно свободным агентом в НХЛ. Было ещё несколько вариантов развития событий, но в итоге мы остановились на этом. Могу сказать, что все стороны довольны сделкой. Гаврикова всё устраивает в «Блю Джекетс», поэтому это очередной шаг в его хоккейной карьере», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 10 встречах.
- 5 ноября 2020
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