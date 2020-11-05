Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ротенберг: с точки зрения желания и самоотдачи матч с Финляндией был близок к идеальному

Ротенберг: с точки зрения желания и самоотдачи матч с Финляндией был близок к идеальному
Хоккей / Евротур 0

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Та работа и стратегия, которая ведётся Федерацией хоккея России, подготовка к Олимпиаде, чемпионату мира и молодёжному чемпионату мира, — это постоянная работа над деталями. Мы в Москве провели большую работу в плане психологии и подготовки к матчу со сборной Финляндии, отрабатывали тактические нюансы. Сегодня наша команда показала тот хоккей, который мы хотели увидеть. Это доминирование на каждом участке площадки, игра в современный, тотальный хоккей.

Ребята играли плотно и агрессивно в своей зоне, в зоне атаки и средней зоне. Современный хоккей — это железобетонная оборона и атака, которую мы сегодня увидели у сборной России. Понятно, были ошибки, они всегда есть. Хоккей — игра ошибок, но тренерский штаб всё разберёт.

Идеальной игры не бывает, две пропущенные шайбы об этом в какой-то степени говорят. Но с точки зрения желания, самоотдачи, тактической схемы и рисунка игры матч был близок к идеальному. Но мы всегда думаем, как можно улучшить игру», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020