Ротенберг: с точки зрения желания и самоотдачи матч с Финляндией был близок к идеальному

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).
«Та работа и стратегия, которая ведётся Федерацией хоккея России, подготовка к Олимпиаде, чемпионату мира и молодёжному чемпионату мира, — это постоянная работа над деталями. Мы в Москве провели большую работу в плане психологии и подготовки к матчу со сборной Финляндии, отрабатывали тактические нюансы. Сегодня наша команда показала тот хоккей, который мы хотели увидеть. Это доминирование на каждом участке площадки, игра в современный, тотальный хоккей.
Ребята играли плотно и агрессивно в своей зоне, в зоне атаки и средней зоне. Современный хоккей — это железобетонная оборона и атака, которую мы сегодня увидели у сборной России. Понятно, были ошибки, они всегда есть. Хоккей — игра ошибок, но тренерский штаб всё разберёт.
Идеальной игры не бывает, две пропущенные шайбы об этом в какой-то степени говорят. Но с точки зрения желания, самоотдачи, тактической схемы и рисунка игры матч был близок к идеальному. Но мы всегда думаем, как можно улучшить игру», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
- 5 ноября 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
22:56
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:27
-
21:57
-
21:45
-
20:56
-
20:16
-
20:00
-
19:43
-
19:20
-
18:45
-
18:35
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:41
-
16:29
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:59
-
13:26
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00