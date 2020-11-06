Кекяляйнен: Гавриков продемонстрировал всё, что мы ожидали увидеть в дебютном сезоне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с защитником Владиславом Гавриковым.

«Гавриков продемонстрировал все те качества, которые мы ожидали от него увидеть в дебютном сезоне. В первом же сезоне он зарекомендовал себя в качестве защитника стартового калибра в НХЛ. Он всё ещё молод, поэтому мы надеемся, что он будет развиваться с каждым годом и продолжит оставаться важной частью нашей обороны», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба «Коламбуса».

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 10 встречах. Гавриков находился в статусе ограниченно свободного агента. Он был выбран американским клубом в шестом раунде под общим 159-м номером на драфте-2015.