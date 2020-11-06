Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как бы встретил конец света, а также поведал, как справляется с повышенным вниманием к нему.

«Знаешь, когда ты сидишь с друзьями и рассуждаешь на такие не очень хорошие темы и думаешь: «Ну хорошо. Тебе говорят: «Завтра у нас конец света». Что нужно делать?» Понятно, с родителями побыть. Их всех забрать – и в бар. И об этом не думать ни о чём.

Повышенное внимание? Я не обращаю внимание на это, потому что я такой человек. Если я пошёл в ресторан и меня видят с бокалом пива, это не означает, что я алкоголик или я сейчас нажрусь. Ну, сфотографировали и сфотографировали. Ну что? Все мы люди, все мы обычные», — сказал Овечкин в интервью телеканалу RTVI.