Александр Овечкин рассказал, как бы встретил конец света
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как бы встретил конец света, а также поведал, как справляется с повышенным вниманием к нему.
«Знаешь, когда ты сидишь с друзьями и рассуждаешь на такие не очень хорошие темы и думаешь: «Ну хорошо. Тебе говорят: «Завтра у нас конец света». Что нужно делать?» Понятно, с родителями побыть. Их всех забрать – и в бар. И об этом не думать ни о чём.
Повышенное внимание? Я не обращаю внимание на это, потому что я такой человек. Если я пошёл в ресторан и меня видят с бокалом пива, это не означает, что я алкоголик или я сейчас нажрусь. Ну, сфотографировали и сфотографировали. Ну что? Все мы люди, все мы обычные», — сказал Овечкин в интервью телеканалу RTVI.
«Про Россию меня спрашивают только позитивное. Наверное, боятся»
Как складывался отъезд в НХЛ и расставание с «Динамо», как относятся к России в Америке — Овечкин пообщался с Канделаки.
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