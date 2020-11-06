«Авангард» – Свитову: ждём на матчах в Омске, когда арену достроим

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала решение форварда Александра Свитова завершить карьеру игрока.

«Омский воспитанник, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира 2012 года Александр Свитов объявил о завершении игровой карьеры. За «Авангард» Свитов провёл немало замечательных сезонов, вдохновляя болельщиков голами и заряжая целые стадионы своими боями. Желаем удачи и успехов в сфере, которую Александр выберет для дальнейшей деятельности! И ждём на матчах в Омске, когда арену достроим», – говорится в сообщении клуба.

Свитов – воспитанник омского хоккея. За «Авангард» он выступал с 1999 по 2001 год, а также в сезоне-2005/2006 и с 2007 по 2010 год. В составе уфимского «Салавата Юлаева» Свитов выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, а в составе казанского «Ак Барса» – в 2018-м. В 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.